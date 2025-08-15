Alarma sanitaria: la mortalidad por humo de incendios forestales podría ser casi el doble de lo estimado

La mortalidad asociada a las partículas finas (PM2.5) generadas por incendios forestales podría estar infravalorada en un 93%, según revela el último estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), respaldado por la Fundación La Caixa. El trabajo, publicado en The Lancet Planetary Health, advierte que estas partículas son más peligrosas para la salud que las procedentes de otras fuentes de contaminación. El humo de los incendios contiene contaminantes altamente nocivos, y la exposición a niveles elevados de PM2.5 incrementa