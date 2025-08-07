edición general
Alarma en las Dolomitas por el flujo masivo de turistas y los derrumbes

Alarma en las Dolomitas por el flujo masivo de turistas y los derrumbes

Demasiada gente, demasiados visitantes que no aportan nada, simplemente pasan por ahí y se marchan, después de haberse sacado un selfie solamente por el gusto de hacer ver a los seguidores que ellos han estado allí, entre pastos y montes, en la naturaleza más pura(..) El mayor problema, como siempre, es el turismo a lo ‘aquí te pillo, aquí te mato’, paradas rápidas de los visitantes, el puro hedonismo del selfie cueste lo que cueste, sin interesarse por la conservación del medio ambiente

dolomitas, turismo masivo, derrumbes, pastores, incivismo
#1 k-loc *
El principal problema de la sociedad actual: la cantidad ingente de gilipollas que hay por todos lados. Ejemplo visto por mi: Florencia. Vas a ver el museo donde está, entre otras obras impresionantes de arte, el David. Pues el 90% de los que allí iban, pose y fotito con Davicito y para fuera. Acojonante el nivel de gilipollismo que se alcanza.
Antes de la llegada del móvil "inteligente" y las redes sociales, el tonto del pueblo estaba acotado a su pueblo, nadie le hacía caso y fuera…   » ver todo el comentario
Gadfly #2 Gadfly
#1 pero te hiciste la foto con el David o no?
