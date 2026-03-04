edición general
La alargada sombra del Mosad en Irán

Ante la profunda penetración del Mosad en Irán, en el régimen de Ali Jamenei se creó hace unos años una unidad para cazar sus espías. El problema es que el hombre encargado de dirigirla acabó siendo un agente del servicio secreto israelí. Esta anécdota, contada por el ex presidente Mahmud Ahmadineyad, refleja la infiltración de Israel, que ha sido fundamental en su guerra -en la sombra y ahora en la guerra- contra el régimen y especialmente en su plan nuclear que definió como "amenaza existencial".

