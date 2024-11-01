edición general
El ajo tiene actividad anti-quorum sensing y anti-biopelículas, lo que podría ser útil en infecciones crónicas

La historia proviene de una investigación que valoró los efectos supresivos del “ajoeno” sobre el “quorum sensing” de dos bacterias (Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus). El “quorum sensing” es un mecanismo de comunicación entre bacterias que permite controlar entre otros,la expresión de factores de virulencia. Este estudio comprobó el efecto inhibitorio del “ajoeno” sobre el “quorum sensing”. Más información sobre este tema: (1) pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.4c12713 (2) journals.asm.org/doi/10.1128/aac.05919-11

Ka0 #3 Ka0
Las propiedades del ajo como anti-biopelícula es conocido desde antiguo, si te comes un ajo no se te acercan los pesaos que te cuentan la película de su vida sin venir a cuento. :troll:
#5 Leclercia_adecarboxylata
Sabía que poner "biopelícula" en lugar de "biofilm" iba a generar esto.
jdmf #9 jdmf
El ajo es ideal para la pose del perrito, por que no hay quién aguante el aliento con la del misionero.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
Que cojones es "anti-quorum-sensing y anti-biopeliculas"
(No, no voy a leer el "articulo").
#7 Leclercia_adecarboxylata *
#6 El principal problema de las infecciones crónicas: en.wikipedia.org/wiki/Biofilm

Ninguna tontería.

El motivo por el que, por ejemplo, si se te infecta una prótesis, no hay prácticamente otro remedio más que quitártelo y la forma de vida natural de las bacterias en la naturaleza (que viven, al contrario de lo que se cree, no como microorganismos aislados sino en colonias formando biofilms).
Veo #1 Veo
Se hace complicado ver una peli con quien se acaba de comer un ajo crudo si...
Pertinax #2 Pertinax
#1 Entonces ¿de follar ni hablamos?
Veo #4 Veo
#2 ah!! de ahí lo de bio!!!
#8 Grahml
#2 Pues es un afrodisíaco de los buenos.
#10 diablos_maiq
#2 ajo y agua
