Ajo mulero, la tortilla de patatas que no lleva huevo
Una receta tradicional de Castilla-La Mancha de origen humilde que se prepara con pan del día anterior
tortilla
pan duro
#2
esInvierno
Eso sólo podría ser menos tortilla de patatas si además le añadieses cebolla
1
K
15
#3
Meneanauta
*
#2
No usar huevo es como no ponerle cebolla.
0
K
19
#4
estemenda
El origen será humilde pero si lleva azafrán ya sale más cara que una hecha con huevos.
0
K
10
#1
Don_Pixote
Eso para construir un muro bien
0
K
7
