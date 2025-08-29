edición general
Ajo mulero, la tortilla de patatas que no lleva huevo

Ajo mulero, la tortilla de patatas que no lleva huevo

Una receta tradicional de Castilla-La Mancha de origen humilde que se prepara con pan del día anterior

| etiquetas: tortilla , pan duro
#2 esInvierno
Eso sólo podría ser menos tortilla de patatas si además le añadieses cebolla
#2
#2 No usar huevo es como no ponerle cebolla.
#4
El origen será humilde pero si lleva azafrán ya sale más cara que una hecha con huevos.
#1
Eso para construir un muro bien
