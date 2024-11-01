Ajedrez telegrafiado: en 1844, el ajedrez ya se jugaba en línea [eng]

El 18 de noviembre de 1844, el Club de Ajedrez de Washington retó a sus homólogos de Baltimore a una partida. Se organizaron dos equipos y, a las 4 de la tarde del 26 de noviembre, comenzó la primera partida con tres miembros consultores por bando. Washington empezó de forma convencional, avanzando un peón hasta el centro del tablero. Baltimore respondió inmediatamente reflejando la jugada. Pero esta no se parecía a ninguna partida de ajedrez jugada antes. Los de Baltimore seguían en Baltimore, los de Washington seguían en Washington, D.C.