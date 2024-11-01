Airbus empieza a retirar los Beluga

Cuando Airbus vio que los cinco A300-600ST Beluga no bastaban para sus necesidades de crecimiento, se decidió el desarrollo de un nuevo avión basado en el A330, el denominado Airbus A330-700L Beluga XL. Según se fueron incorporando estos aviones desde 2019 a razón de uno al año, se empezaron a retirar de servicio los Beluga. Y ahí cambiaron los planes. En lugar de exponerlos en museos o en sus plantas de producción, Airbus decidió crear crear una nueva aerolínea que explotaría comercialmente los Beluga, haciendo uso de la vida que les quedaba