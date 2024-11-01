edición general
Airbus empieza a retirar los Beluga

Cuando Airbus vio que los cinco A300-600ST Beluga no bastaban para sus necesidades de crecimiento, se decidió el desarrollo de un nuevo avión basado en el A330, el denominado Airbus A330-700L Beluga XL. Según se fueron incorporando estos aviones desde 2019 a razón de uno al año, se empezaron a retirar de servicio los Beluga. Y ahí cambiaron los planes. En lugar de exponerlos en museos o en sus plantas de producción, Airbus decidió crear crear una nueva aerolínea que explotaría comercialmente los Beluga, haciendo uso de la vida que les quedaba

Es un avion que siempre me ha fascinado. Feo como el solo y a la vez espectacular y sorprendente. Seguiremos teniendo los Beluga XL, pero me da pena que se retiren cuando les queda todavia un trecho de vida util.
#1 recuerdo la primera vez que vi uno, sobre la base de Getafe, era tan grande e iba a tan poca velocidad aproximándose a la pista de aterrizaje que al principio pensé que era un Zeppelin.
antes de los beluga estaban los Boeing B377 Super Guppy, una evolución de los B377 que eran una evolución de los B50 que eran una evolución de los B29.... cuando Boeing si que valia la pena y hacia buenos aviones  media
Espero que usen los que tienen pintados, son muy simpáticos
