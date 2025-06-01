Airbus construirá 340 nuevos satélites OneWeb para Eutelsat y eleva a 440 el total contratado

Airbus Defence and Space ha sido seleccionada por Eutelsat para la fabricación de un nuevo lote de 340 satélites OneWeb en órbita terrestre baja (LEO), con otros 100 en Diciembre, el número total de satélites encargados por Eutelsat a Airbus asciende a 440 unidades. La red OneWeb de Eutelsat está diseñada para proporcionar conectividad global de alta velocidad y baja latencia mediante una constelación en órbita baja. El sistema cuenta con más de 600 satélites operando en 12 planos orbitales sincronizados a unos 1.200 kilómetros de altitud.