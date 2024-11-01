Air Europa cierra el acuerdo con Turkish y anticipa la devolución del rescate

Air Europa cierra el acuerdo para que Turkish Airlines entre en su capital mediante la inyección de 300 millones de euros. Según ha informado la compañía de los Hidalgo, la operación se ha realizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en cercana al 26%, una vez superados los requisitos regulatorios (Air Europa: así marcha la devolución del rescate estatal). La aerolínea ha anunciado que con esta inyección, así como con recursos propios, cancelará el préstamo de 475 millones que recibió de la SEPI.