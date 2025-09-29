edición general
Aimar Bretos explica la "amenaza" en euskera que Ayuso denuncia por parte del lehendakari Pradales

Aimar Bretos explica la "amenaza" en euskera que Ayuso denuncia por parte del lehendakari Pradales  

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este lunes que el lehendakari Imanol Pradales (PNV) la ha amenazado con un grito que usaba el entorno de ETA para señalar a sus objetivos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confundido las palabras del presidente vasco diciendo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun" (Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera) por "Ayuso entzun, pim, pam, pum", que emula el sonido de los disparos de la banda terrorista.

fareway #1 fareway
Está para que la encierren. ¿No hay nadie del PP en el País Vasco que le diga que deje de hacer el ridículo?
Josecoj #8 Josecoj
#1 Les da igual todo, sus votantes se van a creer lo de pim pam pum porque lo dice que dice ella va a misa y sacarán rédito político …
#5 malditopendejo
Acojonante. Este tía a parte de imbécil es peligrosa.
#6 Albarkas
Loca por el protagonismo.
pitercio #9 pitercio *
Tiene que cambiar de versión de cipotillo que el que lleva no tiene guguel transleitor. Ella apenas habla español, con dificultad y mucho deje txoni, como para preocuparse por otras lenguas.
#2 chavi
No ha confundido nada, es que ella es asín.
#3 casicasi
Imanol Pradales, alias Pikachu.
#4 Pivorexico
A ver Idabel no se entiende a sí misma , como para entender al resto .
unlugar #7 unlugar
A saber qué le estarían diciendo por el pinganillo mientras hablaba Bretos.
Lo que demuestra es que, lejos de buscar entendimiento y comprender lo que se le dice, se pone en lo peor y responde como una enferma mental. O eso o que le da todo igual porque sea lo que sea lo va a convertir en algo para hacerse la víctima y proyectar en los demás.
