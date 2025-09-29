Aimar Bretos explica la "amenaza" en euskera que Ayuso denuncia por parte del lehendakari Pradales  

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este lunes que el lehendakari Imanol Pradales (PNV) la ha amenazado con un grito que usaba el entorno de ETA para señalar a sus objetivos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confundido las palabras del presidente vasco diciendo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun" (Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera) por "Ayuso entzun, pim, pam, pum", que emula el sonido de los disparos de la banda terrorista.