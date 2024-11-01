edición general
Ahogados en basura generada por IA, cURL pone fin a las recompensas por errores [Eng]

Daniel Stenberg, fundador y desarrollador principal de cURL, se ha hartado de la basura generada por IA y va a cerrar su programa de recompensas por errores

