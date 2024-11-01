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Aguas internacionales de Israel
La viñeta de Morgan de este lunes 11 de mayo de 2026.
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#2
MasterChof
*
por algo se llama Expan
SIONISMO
Y después está su propaganda y bulos, conocido también como
Spam
SIONISMO
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#1
Aokromes
se quedan cortos.
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#3
PerritaPiloto
#1
Claro, no ha indicado que todo lo que no es agua territorial de Israel son zonas de libre actuacion de Israel, donde hay que cumplir su ley y no hay castigo.
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#4
rendri
Es su mare nostrum
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Y después está su propaganda y bulos, conocido también como SpamSIONISMO