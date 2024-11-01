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Aguas internacionales de Israel

Aguas internacionales de Israel  

La viñeta de Morgan de este lunes 11 de mayo de 2026.

| etiquetas: aguas , internacionales , israel , viñeta
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4 comentarios
60 70 0 K 407 ocio
MasterChof #2 MasterChof *
por algo se llama ExpanSIONISMO

Y después está su propaganda y bulos, conocido también como SpamSIONISMO
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Aokromes #1 Aokromes
se quedan cortos.
2 K 30
#3 PerritaPiloto
#1 Claro, no ha indicado que todo lo que no es agua territorial de Israel son zonas de libre actuacion de Israel, donde hay que cumplir su ley y no hay castigo.
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rendri #4 rendri
Es su mare nostrum
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menéame