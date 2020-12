Aguado defiende que el Zendal tendrá personal suficiente y que está pensado "para un momento determinado"

Para Aguado, «ojalá este hospital» no se tenga que usar «nunca» pero si hay que hacerlo ya se cuenta con la infraestructura necesaria. «Pero no olvidemos una cosa: este hospital es un hospital temporal pensado para una pandemia, para un momento determinado, concreto. No está pensando para tener una plantilla estable, permanente. Cuando acabe esta pandemia, si no hay emergencias, será un hospital muy residual centrado en labores de almacenamiento, logística», ha declarado.