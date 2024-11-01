"El agua ha bajado. Retiraos": el audio de los bomberos que abandonaron el barranco del Poyo durante la DANA en Valencia  

Una de las vías de investigación sobre la gestión de la Dana gira en torno de la retirada de los bomberos forestales que Emergencias movilizó para vigilar el barranco del Poyo el mediodía de la Dana. El Consorcio Provincial de Bomberos, que envió a una unidad a esta vigilancia a petición de la Generalitat Valenciana ante la alerta hidrológica decretada a las 12.20h, acabó desmovilizándola al comprobar que el agua había bajado a niveles mínimos por lo que, cuando más tarde llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla.