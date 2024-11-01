edición general
"El agua ha bajado. Retiraos": el audio de los bomberos que abandonaron el barranco del Poyo durante la DANA en Valencia

Una de las vías de investigación sobre la gestión de la Dana gira en torno de la retirada de los bomberos forestales que Emergencias movilizó para vigilar el barranco del Poyo el mediodía de la Dana. El Consorcio Provincial de Bomberos, que envió a una unidad a esta vigilancia a petición de la Generalitat Valenciana ante la alerta hidrológica decretada a las 12.20h, acabó desmovilizándola al comprobar que el agua había bajado a niveles mínimos por lo que, cuando más tarde llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
retirense bomberos que viene el puente y no hay que molestar el consumo en Valencia, hay que hacer dinero mientras la gente se ahoga

alfon_sico #2 alfon_sico
#1 a parte de todo lo mal que se hicieron las cosas, rematadamente mal, actuando con ineptitud movidos por ideología reduciendo la importancia y todo lo que ya sabemos. Rozando el delito por inoperancia etc

Lo cierto también es que en algún momento entre la mañana y la tarde los niveles bajaron y con ello muchos bajaron la guardia y pensaron que todo había acabado


