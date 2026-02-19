El agua es la criptonita de las chinches. Los parásitos evitan las superficies húmedas a toda costa. (ENG)

Un estudio detalla este miedo, previamente indocumentado, en estos temidos insectos. Las chinches tienen cuerpos extremadamente planos y pequeñas aberturas respiratorias llamadas espiráculos en el abdomen. "Si entran en contacto con una masa de agua, se quedan pegadas a su superficie, bloqueando sus aberturas respiratorias". Debido a su fuerte poder adhesivo, el agua puede ser muy peligrosa para las chinches. Por eso, no sorprende que sean extremadamente reacias a la humedad.