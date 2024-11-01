Agricultura reúne esta semana a las denominaciones que compiten con Guijuelo en plena tormenta por el cambio en la calidad de su jamón ibérico

El ministerio de Agricultura recibe esta semana a las tres denominaciones de origen protegido (DOP) que compiten con Guijuelo y que están en pie de guerra, después de que esta haya cambiado las normas para certificar la calidad de sus jamones ibéricos. Jabugo, Dehesa de Extremadura y Los Pedroches acusan a la primera de competencia desleal por rebajar del 75 al 50% el porcentaje necesario de cerdo ibérico para que los jamones y paletas pasen a estar bajo el paraguas de la denominación.