Agricultura cambiará la norma de calidad del ibérico para evitar la guerra tras la rebaja de exigencias en Guijuelo

El ministerio de Agricultura ha planteado al sector del ibérico modificar la norma de calidad que regula la producción y comercialización de estos productos. Lo ha hecho tras once años de la última revisión y en plena batalla en el sector después de que Guijuelo se haya enfrentado al resto de denominaciones de origen -Jabugo, Pedroches y Dehesa de Extremadura- al rebajar las exigencias de calidad y permitir que se vendan como ibéricos jamones procedentes de cerdos híbridos, 50% de raza ibérica y 50% duroc.

