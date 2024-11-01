·
Agresión a una enfermera de Linares
Profesionales sanitarios han participado este jueves en Linares (Jaén) en una concentración en repulsa por la agresión a una enfermera durante una visita domiciliaria en una conocida barriada de Linares.
etiquetas
:
agresión
,
enfermera
,
sanitario
#1
Malinois
Cualquiera pregunta o dice algo ...que te banean.
Pero vamos,que deberían estar fuera de la sanidad pública. Si están fuera de la sociedad no tiene sentido que se beneficien de ésta
0
K
11
#2
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
0
K
7
#3
Rixx
El comando G ataca de nuevo
0
K
7
Pero vamos,que deberían estar fuera de la sanidad pública. Si están fuera de la sociedad no tiene sentido que se beneficien de ésta