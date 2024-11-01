Agotamiento de dopamina: el factor oculto de la pérdida de memoria en el Alzheimer [Eng]  

Durante décadas, la investigación sobre el Alzheimer se ha centrado casi exclusivamente en proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la tau. Sin embargo, un nuevo estudio ha identificado un nuevo factor: la disfunción de la dopamina en la corteza entorrinal. Los investigadores descubrieron que los niveles de dopamina en esta crucial "puerta de entrada a la memoria" disminuyen a menos de una quinta parte de los niveles normales en modelos de Alzheimer, lo que impide que las neuronas codifiquen nuevas experiencias. Lo más significativo es que el