El agitador Vito Quiles sobre Sánchez en el cierre de campaña del PP: “TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino”

El acto de cierre de campaña del PP para las elecciones aragonesas ha tenido una coda protagonizada por el agitador de extrema derecha Vito Quiles, invitado estrella al evento. Dirigiéndose a los militantes y simpatizantes del PP, justo después de que terminaran de hablar en el mitin Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo, Quiles ha denigrado a Pedro Sánchez, a la candidata socialista por Aragón, Pilar Alegría, y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre el primero ha dicho que “hay que conseguir meterlo en prisión junto a su amigo Zapatero y