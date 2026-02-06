edición general
8 meneos
11 clics
El agitador Vito Quiles sobre Sánchez en el cierre de campaña del PP: “TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino”

El agitador Vito Quiles sobre Sánchez en el cierre de campaña del PP: “TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino”

El acto de cierre de campaña del PP para las elecciones aragonesas ha tenido una coda protagonizada por el agitador de extrema derecha Vito Quiles, invitado estrella al evento. Dirigiéndose a los militantes y simpatizantes del PP, justo después de que terminaran de hablar en el mitin Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo, Quiles ha denigrado a Pedro Sánchez, a la candidata socialista por Aragón, Pilar Alegría, y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre el primero ha dicho que “hay que conseguir meterlo en prisión junto a su amigo Zapatero y

| etiquetas: vito quiles , sub , pedro sánchez , pp
7 1 4 K 65 actualidad
7 comentarios
7 1 4 K 65 actualidad
japal #2 japal
Pero porqué le dan bola al mermao este?
9 K 102
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Porque les interesa polarizar a la gente
3 K 45
Mangione #4 Mangione *
#2 Porque el odio genera dopamina (engancha) y desactiva gran parte de tu juicio propioceptivo (te hace más manipulable y sin que te des cuenta). El odio es un subidón neurlógico (una meta-droga) y hay mucha gente haciéndose muy rica por saber, usar, y beneficiarse de eso.
5 K 68
obmultimedia #1 obmultimedia
Habla de Trump, el que casi cierra TikTok por lo mismo hasta que consiguió que lo controle una empresa americana.
0 K 11
ciriaquitas #5 ciriaquitas
Estará muy agradecido de los 79.000€ en subvenciones del gobierno de Aragón a EDATV.
0 K 10
thoro #7 thoro
#5 No cuentas nada que no esté normalizado en todo este país. Si quieres que los medios acudan y cuenten las bondades del gobierno tienes que untarlos bien.
0 K 9
#6 Pepepistolas
Con este mostrenco podria aplicarse aquello de : si los hdgp volasen no volveriamos a ver el sol
0 K 7

menéame