Agesilao II, el gran rey guerrero de Esparta que combatió en Egipto al servicio de un faraón y no pudo evitar la decadencia de su ciudad

«Si he hecho alguna acción noble, eso es suficiente conmemoración; si no he hecho nada noble todas las estatuas del mundo no preservarán mi memoria». Así era Agesilao II, amigo de Jenofonte, bajo de estatura y cojo de nacimiento, lo que no le impidió llegar a reinar en Esparta. Trato de sostener la hegemonía de ésta, pero no pudo ante el creciente empuje de Tebas y el posterior de la Macedonia de Filipo II; aunque lo logró en el campo de batalla, su poco tacto diplomático estropeaba sus victorias.