Agentes del ICE vestidos con ropa militar están saltando ahora de furgonetas sin distintivos para hacer desaparecer a manifestantes en Portland, Oregón. [Eng]  

A pesar del cierre del gobierno en Estados Unidos, el ICE sigue operando, ahora contra manifestantes en Portland, Oregón.

themarquesito #2 themarquesito
Pero si Tim Walz los llama "Gestapo" se enfadan. Si no quieren que los comparen con la Gestapo, deberían dejar de actuar como ella
Mangione #4 Mangione
#2 Ya les hubiera gustado a la Gestapo llevar ese equipamiento. Que hay que recordar que les han dado un dineral aberrante y, oh casualidad, la legislación dice que ellos sí deben continuar trabajando y cobrando incluso si el gobierno cierra.

Es absurdo empujar así a un país de 300 millones de personas a la guerra civil. Porque cuando haces estas cosas en un país de 300 millones de personas con más de 400 millones de armas... es como obtienes una guerra civil.
Varlak #8 Varlak
#4 Es absurdo a menos que quieras una guerra civil
Sr.No #1 Sr.No *
Y cuando veíamos todo esto en las pelis y las series y pensábamos que eran infantiles, que era imposible.

Da miedo cómo se mueve la ventana.
Varlak #7 Varlak
#1 Vosotros pensabais que era imposible, otros llevamos años viendo cómo la ventana se mueve y el fascismo cada vez estaba más extendido pero nos llamabais exagerados
Beltenebros #10 Beltenebros
#1 #7
Me recuerdan a los ukros que se dedican a secuestrar violentamente hombres para llevarlos al frente.
#13 theMooche
#10 Debes de estar confundiéndote con las 15000-16000 detenciones de manifestantes rusos desde febrero 2022.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Dios bendiga a América, capital del Mundo Libre.
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Lo que sigo sin entender es por qué siempre se les ve usando camuflaje militar de zona desértica o multican (se puede usar en múltiples entornos naturales del bosque al desierto), en lugar de un camuflaje urbano si lo que quieren es camuflarse :shit:

Por otro lado si lo que quieren es lo contrario, intimidar, lo suyo no sería usar traje con camuflaje si no un tono bien visible, amarillo fosforescente, incluso luces en la cabeza :troll:
Varlak #6 Varlak
Funcionarios esenciales
lvalin #9 lvalin
La nueva policía secreta democrática de USA.
Manuel.G #11 Manuel.G
La gestapo no murió, solo se cambió de nombre.
Madre de dios, cómo está la portada de Menéame esta noche!
gauntlet_ #12 gauntlet_
Empezarán con los inmigrantes, seguirán por los izquierdosos, luego con los hippies y luego con cualquiera que los censure.
