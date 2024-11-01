edición general
Agentes federales realizan 130 arrestos en 48 horas mientras la ofensiva migratoria pone a Charlotte en alerta [ENG]

Agentes federales realizan 130 arrestos en 48 horas mientras la ofensiva migratoria pone a Charlotte en alerta [ENG]

Agentes federales se desplegaron por la ciudad más grande de Carolina del Norte durante el fin de semana, arrestando a más de 130 personas en las primeras 48 horas de una ofensiva migratoria que ha provocado protestas y la oposición de los líderes locales. Greg Bovino, comandante general al frente de la operación para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), aseguró en una publicación en redes sociales el domingo que sus agentes “golpearían Charlotte como una tormenta”.

Es contrario al bien común que los agentes del ICE sobrevivan un día más.
Gregory Bovino, comandante general al frente de la operación , en este video de 3 mn le piden salir de un lugar privado , al no tener orden de registro o de arresto de un juez ... Latino saca de su negocio al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino
www.youtube.com/watch?v=OXgCvPZtZi8
