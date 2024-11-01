Agentes federales realizan 130 arrestos en 48 horas mientras la ofensiva migratoria pone a Charlotte en alerta [ENG]

Agentes federales se desplegaron por la ciudad más grande de Carolina del Norte durante el fin de semana, arrestando a más de 130 personas en las primeras 48 horas de una ofensiva migratoria que ha provocado protestas y la oposición de los líderes locales. Greg Bovino, comandante general al frente de la operación para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), aseguró en una publicación en redes sociales el domingo que sus agentes “golpearían Charlotte como una tormenta”.