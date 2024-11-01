·
28
meneos
50
clics
Agentes federales de inmigración secuestran a una madre con un bebé en el hospital
Agentes del ICE secuestran a una mujer en Cicero con un bebé en el hospital que pide avisar a su familia para que lo atiendan.
|
etiquetas
:
ice
,
madre
,
bebé
,
hospital
17
11
2
K
189
CamisaParda
2 comentarios
#1
themarquesito
La administración Trump se está cebando con el área de Chicago, que a fin de cuentas es un bastión demócrata.
1
K
38
#2
Macadam
Hay que reírse
www.dw.com/es/eeuu-estudia-aranceles-contra-nicaragua-por-violaciones-
1
K
28
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
