Agentes federales de inmigración secuestran a una madre con un bebé en el hospital

Agentes del ICE secuestran a una mujer en Cicero con un bebé en el hospital que pide avisar a su familia para que lo atiendan.

La administración Trump se está cebando con el área de Chicago, que a fin de cuentas es un bastión demócrata.
