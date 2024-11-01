edición general
11 meneos
97 clics

Agentes del FBI filtran las absurdas exigencias de diva de Keystone Kash eng

El director del FBI, exige ser avisado de «arrestos digno de mención» para poder salir en televisión. Un dia se negó a abandonar su jet hasta que le proporcionaron una chaqueta del FBI. Continuó con su berrinche porque la chaqueta no tenía suficientes insignias en la manga. Permaneció en el jet hasta que el equipo SWAT del FBI «se quitaron las insignias de sus uniformes y se los llevaron». Ser el centro de atención, el uso de jets privados, su nueva flota de vehículos de lujo le han valido el mote de "Pide un deseo"

| etiquetas: fbi , keystone kash , vanidad , diva
9 2 0 K 95 politica
2 comentarios
9 2 0 K 95 politica
EvilPreacher #1 EvilPreacher
No entiendo la entradilla. Creo que es por la azarosa puntuación.
1 K 22
#2 CrudaVerdad
Narcisismo, inseguridad, necesidad patológica de ser el centro de atención, superficialidad... Ese tío requiere atención psiquiátrica medicada en el mejor de los casos.
1 K 21

menéame