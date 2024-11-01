Agentes del FBI filtran las absurdas exigencias de diva de Keystone Kash eng

El director del FBI, exige ser avisado de «arrestos digno de mención» para poder salir en televisión. Un dia se negó a abandonar su jet hasta que le proporcionaron una chaqueta del FBI. Continuó con su berrinche porque la chaqueta no tenía suficientes insignias en la manga. Permaneció en el jet hasta que el equipo SWAT del FBI «se quitaron las insignias de sus uniformes y se los llevaron». Ser el centro de atención, el uso de jets privados, su nueva flota de vehículos de lujo le han valido el mote de "Pide un deseo"