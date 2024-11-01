Agent_BTZ, el archivo más misterioso de internet [ENG]  

En 2008 un soldado estadounidense llega a un cibercafé afgano. Se sienta, se loguea y empieza a comprobar sus emails, casi todo spam. Se saca un usb del bolsillo y lo introduce. En él, el pdf con el plan militar de esa semana, nada importante, todo burocrático. Retira el usb y apaga el ordenador. El soldado acaba de cometer un gran error, probablemente el peor de su carrera. Su usb ya no es un simple usb, es una fragata y el siguiente paso que hará el soldado es introducirlo en otro ordenador, y se desencadena todo.
| etiquetas: agent_btz , ciberguerra , usb , virus , malware
Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
1. El Incidente Inicial (2008)
La historia comienza en un café Internet en Kabul, Afganistán. Un soldado estadounidense utilizó una memoria USB en una computadora pública infectada y, posteriormente, conectó ese mismo USB a una computadora de la red militar… » ver todo el comentario