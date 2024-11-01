La Agencia publica el primer número de la revista científica ‘Privacidad, Innovación y Tecnología’

La publicación está dirigida a investigadores, profesionales, responsables públicos, personas expertas del ámbito tecnológico y, en un sentido más amplio, la comunidad interesada en la gobernanza de la innovación digital El primer número de la revista incluye un monográfico compuesto por tres artículos dedicados a la inteligencia artificial, la gobernanza algorítmica y sus implicaciones para los derechos fundamentales Junto a este bloque central, la revista incluye una sección de Estudios de privacidad que, con nueve artículos más (...)