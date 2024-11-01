edición general
Agencia de Protección Ambiental de EEUU dice que propondrá límite de perclorato en agua, pero solo por orden judicial

La Agencia de Protección Ambiental anunció el lunes que propondrá un límite para la presencia en agua potable de perclorato, pero afirmó que hacerlo no beneficiaría significativamente la salud pública y que lo hace solo porque un tribunal se lo ordenó. La medida de la agencia, conocida por sus siglas en inglés EPA, es el último capítulo en una batalla de más de una década sobre si regular el perclorato. La EPA indicó que el beneficio público de la regulación no justificaba su costo esperado.

calde
Lo dicen en un país en donde sus ciudadanos ni se plantean que el agua del grifo se pueda beber. Claro, si asumes que es tan mala, pues un poco más de mierda qué más da...

Menudo basurero de país. En todos los sentidos.
Mimaus
Me quedo con esto:
"La EPA indicó que el beneficio público de la regulación no justificaba su costo esperado."
Y así es como funciona la gestión privada del bien público. Cualquier coste es demasiado alto si lo único que buscas es ganar dinero.
