Agencia de Protección Ambiental de EEUU dice que propondrá límite de perclorato en agua, pero solo por orden judicial

La Agencia de Protección Ambiental anunció el lunes que propondrá un límite para la presencia en agua potable de perclorato, pero afirmó que hacerlo no beneficiaría significativamente la salud pública y que lo hace solo porque un tribunal se lo ordenó. La medida de la agencia, conocida por sus siglas en inglés EPA, es el último capítulo en una batalla de más de una década sobre si regular el perclorato. La EPA indicó que el beneficio público de la regulación no justificaba su costo esperado.