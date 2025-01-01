En África, las olas de calor son más intensas y prolongadas que hace 40 años, afirman investigadores de la Universidad de Illinois-Chicago (ENG)

Las olas de calor —períodos prolongados de calor anormal— influyen en el precio de los huevos, las facturas de energía e incluso en el transporte público. Y son cada vez más comunes a medida que suben las temperaturas. Investigadores informan que las olas de calor en África son más intensas, prolongadas y frecuentes hoy que hace 40 años , principalmente debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles.