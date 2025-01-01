edición general
En África, las olas de calor son más intensas y prolongadas que hace 40 años, afirman investigadores de la Universidad de Illinois-Chicago (ENG)

Las olas de calor —períodos prolongados de calor anormal— influyen en el precio de los huevos, las facturas de energía e incluso en el transporte público. Y son cada vez más comunes a medida que suben las temperaturas. Investigadores informan que las olas de calor en África son más intensas, prolongadas y frecuentes hoy que hace 40 años , principalmente debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles.

#3 el_gran_reset *
España tiene el clima y también la política similar a la africana
0 K 20
victorjba #1 victorjba
UIC=Universidad de Illinois-Chicago. Odio que solo pongan las siglas, que no todas son UCLA. Y las españolas todavía menos, quedan cutre total.
0 K 15
Ripio #2 Ripio
#1 Cambiado, aunque veo alargar demasiado el titular.
1 K 35
victorjba #4 victorjba
#2 Yo prefiero un titular largo pero que me explique bien las cosas. Por acortar podría poner "En África hace más calor", pero no se entendería mejor precisamente. Ahora está perfecto.
1 K 35

