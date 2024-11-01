edición general
1 meneos
3 clics

África - Angel City Chorale  

Título: África. Melodía y letra de David Paich y Jeff Porcaro. Interpretada por Angel City Chorale. Solistas: Rich Kennedy, Tommy Lamb, Tina Mitro y Duff Watrous.

| etiquetas: áfrica , toto , angel city chorale
1 0 0 K 20 acapela
1 comentarios
1 0 0 K 20 acapela
carakola #1 carakola *
No es estrictamente a capela peor entra en el sub en mi opinión.
0 K 20

menéame