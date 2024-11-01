·
Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
Las imágenes y la investigación policial iniciada tras la denuncia de La Liga permitieron identificar al seguidor azul, que simuló los gestos de un mono
etiquetas:
+ valorados
#2
Alegremensajero
*
¿Cuándo piensan detener a los aficionados del Madrid que usaron insultos racistas contra Balde, Yamal, Raphinha y Ansu Fati y que quedaron grabados en cámara en octubre de 2024 durante en Real Madrid-Barcelona del Santiago Bernabeu?
11
K
108
#3
mrM4
*
#2
en el mismo partido la afición del Real Madrid cantaba algo sobre la madre de Pedro Sánchez y ahí no pasa nada.
3
K
56
#4
Alegremensajero
#3
Pero como digas algo de Tebas, sanción para el equipo local donde se escuchen dichos cánticos...
1
K
22
#6
mrM4
#4
y bloqueo de todos los servidores de CloudFare por si acaso
1
K
26
#5
Furiano.46
#2
this
5
K
72
#16
volandero
*
#5
Con la que está cayendo con el arbitraje en España (los sobornos demostrados del FC Barcelona, el control de los accionistas del Barça sobre el VAR, la guerra abierta de Tebas y RFEF contra el Real Madrid, etc.), no sé si te atreves a subir esa foto porque no tienes ni puta idea de lo que se cuece en el fútbol o simplemente porque no tienes vergüenza.
0
K
10
#18
Furiano.46
#16
, está foto siempre os saca de debajo de las piedras. Eres un talibán del Madrid. Se te ve el plumero. La poca vergüenza la tienes tú
0
K
10
#7
potom
*
#2
estoy de acuerdo de que los insultos no deben ser racistas, se puede insultar sin ofender...
2
K
37
#8
Alegremensajero
#7
Yo cada vez que veo un colega lo primero que hago es cagarme en sus muertos, fíjate si se puede insultar sin ofender
1
K
22
#15
Cehona
#7
¿Acordarte de la madre del Presidente no es ofender?
Hemos llegado a un punto de educación no hace mucho, se prohibia en televisión ciertas palabras y hoy la hija de fruta y sus poligoneros pueden cantar e ir a Eurovisión.
0
K
15
#11
xuanra2002
#2
es que no saben con quién están hablando, por si acaso.
0
K
6
#12
Nylo
*
#2
www.planetarealmadrid.com/actualidad/es-oficial-duro-castigo-aficionad
Es oficial,
duro castigo para los aficionados que insultaron a Lamine y Raphinha en el Clásico
En el Santiago Bernabéu
celebran que la Policía Nacional haya dado con estos tres aficionados
: el Real Madrid siempre estará en contra del racismo
[...]
El cuerpo policial ha dejado claro que ninguno de ellos son socios del club blanco.
…
» ver todo el comentario
0
K
10
#13
Thornton
#2
¡Hala, lo que ha dicho! A Florentino que vas....
2
K
0
#10
NPCMeneaMePersigue
Cuando a guardiola le llamaron maricón sidoso en el bernabeu no pasó
Cuando a lamine le insultaron con cosas racistas en el bernabeu no pasó
La derecha española, el real madrid, Pablo Motos, Mercadona, Florentino todos usan los mismos métodos de coacción que usan los israelíes y sus sucedaneos sionistas y demás
4
K
43
#1
potom
*
solo era humor negro... como siga con las bromas su futuro será bastante negro
0
K
15
#14
Casiopeo
NO SE DEBERIA MEZCLAR DEPORTE CON POLITICA, (dicen....)
0
K
12
#17
CharlesBrowson
Mis dieses
0
K
8
#9
lordban
*
"El aficionado fue propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de 60.000,01 hasta 650.000 euros"
Totalmente desproporcionado, sin ninguna duda. Luego dicen que si la justicia es reinsertiva y no punitiva para justificar soltar criminales con historiales de agresiones y abusos, o pagarle a victimas de violación 5000 euros, y de mientas multas de 60K por gritar 'Uh, uh, uh'. Ley claramente sectaria.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
