Afganistán bombardea con drones múltiples ciudades de Pakistán [eng]

El ejército pakistaní informó el sábado que varios drones afganos rudimentarios fueron interceptados en tres puntos del país, dejando al menos cuatro personas heridas, entre ellas dos niños, según fuentes del ejército pakistaní. La declaración se produjo después de que el Ministerio de Defensa afgano afirmara el viernes que había respondido a los ataques aéreos paquistaníes atacando "centros e instalaciones militares estratégicas" del ejército paquistaní. Según la ONU hasta 5 de marzo 185 víctimas civiles en Afganistán, incluidas 56 muertes...