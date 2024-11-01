edición general
12 meneos
8 clics
Afectados del Colegio Alborada de Alcalá de Henares denuncian abusos, encubrimiento y «abandono institucional»

Afectados del Colegio Alborada de Alcalá de Henares denuncian abusos, encubrimiento y «abandono institucional»

Las familias afectadas han difundido un comunicado en el que vuelven a denunciar los supuestos abusos sexuales y piden nuevos testimonios. Las familias afectadas por los supuestos abusos sexuales cometidos en el Colegio Alborada de Alcalá de Henares han difundido un comunicado oficial en el que denuncian los «graves hechos relacionados con abusos sexuales y encubrimiento» en el centro concertado, denunciado por abusos sexuales a menores de entre tres y seis años, algunos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), según las informaciones

| etiquetas: abusos , a , menores
10 2 0 K 108 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 108 actualidad
meroespectador #1 meroespectador *
Pura monstruosidad, por supuesto con una entidad religiosa detrás y amparados por el poder. ¿Dónde está el defensor del pueblo?.
1 K 19
josde #2 josde
#1 No,donde están los que denuncian y los jueces y fiscales que cogen cualquier caso con solo el recorte de un periodico.
1 K 25

menéame