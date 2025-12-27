Las aerolíneas recurren a psicólogos para evitar que los pasajeros arriesguen sus vidas por sus maletas Eng

Las aerolíneas han consultado a psicólogos para comprender por qué tantos pasajeros arriesgan sus vidas al agarrar sus maletas durante una emergencia. Las imágenes grabadas en evacuaciones recientes muestran que cada vez más personas se detienen para recuperar sus pertenencias de los compartimentos superiores antes de evacuar un avión siniestrado.Esto ha alimentado la preocupación entre las aerolíneas, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha advertido de que este comportamiento acabará provocando tragedias.