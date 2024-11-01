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AEMET se pone en huelga en Semana Santa: "La agencia se mantiene en pie por el esfuerzo del personal, no por los que están arriba"

AEMET se pone en huelga en Semana Santa: "La agencia se mantiene en pie por el esfuerzo del personal, no por los que están arriba"

CSIF, UGT y CCOO convocan huelga para el 29 de marzo (domingo de Ramos) y 3 de abril (viernes santo). Cargan contra la actual dirección de la AEMET y reclaman más personal, mejores condiciones y cambios organizativos.

| etiquetas: aemet , huelga , derechos laborales , sindicatos
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11 comentarios
11 1 0 K 148 actualidad
josde #7 josde
#6 La IA todavía mete mucho la pata tambien
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linspire #8 linspire *
#7 No he dicho de quitarlos a todos , pero las cosas repetitivas una ia en local entrenada para ello , te quita todas las automatizaciones que se repiten dia a dia y la toma de decisión es del humano
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
El estado cada vez más sujeto con cuatro palos y un sombrajo. Todo funciona fatal por falta de presupuestos y personal, lo más visible la justicia y los ferrocarriles.

Después ganará la derecha porque la gente piensa que "mira, ya que todo funciona como el culo y no parece que se vaya a mejorar, pues al menos que me cobren menos, que no me llega para el puto alquiler que tampoco se soluciona" y que como puede ser esto, que tontos son los votantes.
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linspire #4 linspire
#2 No puede funcionar tan mal aemet es una plantilla amplia. No creo que estén limpiando todas las estaciones meteorológicas todos los días.
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#9 Leon_Bocanegra
#2 mira, ya que todo funciona como el culo y no parece que se vaya a mejorar, pues al menos que me cobren menos


Espera, que la derecha nos va a bajar los impuestos xD xD xD
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comunerodecastilla #11 comunerodecastilla *
#9 Quien dice los impuestos dice los pantalones, solo hace falta observar lo que han hecho en los ayuntamientos o comunidades que gobiernan, pero ya ves, legiones de retarders les compran la moto.
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Moderdonia #10 Moderdonia
La AEMET alerta de que cuando llega el calor los chicos se enamoran {0x1f3b6} "Baila, baila, bailando, ba”, ha recalcado el representante sindical.
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linspire #3 linspire
Es fácil que se mantenga gracias a 1000 personas que trabajan en aemet.

Si me dijeses que son cuatro gatos que interpretan los modelos ...

Creo que lo mas difícil en aemet debe ser que la gente se ponga de acuerdo en la predicción.
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josde #5 josde
#3 O que trabajen mejor y menos de cara a la galería
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linspire #6 linspire
#5 Con una IA sobraba la mitad de la plantilla ...
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Skiner #1 Skiner
Dios les castigará con lluvias abundantes por abandonarlo en los días sagrados. :troll:
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menéame