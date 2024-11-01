AEMET se pone en huelga en Semana Santa: "La agencia se mantiene en pie por el esfuerzo del personal, no por los que están arriba"

CSIF, UGT y CCOO convocan huelga para el 29 de marzo (domingo de Ramos) y 3 de abril (viernes santo). Cargan contra la actual dirección de la AEMET y reclaman más personal, mejores condiciones y cambios organizativos.
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Después ganará la derecha porque la gente piensa que "mira, ya que todo funciona como el culo y no parece que se vaya a mejorar, pues al menos que me cobren menos, que no me llega para el puto alquiler que tampoco se soluciona" y que como puede ser esto, que tontos son los votantes.
Espera, que la derecha nos va a bajar los impuestos
Si me dijeses que son cuatro gatos que interpretan los modelos ...
Creo que lo mas difícil en aemet debe ser que la gente se ponga de acuerdo en la predicción.