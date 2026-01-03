La Aemet ha lanzado una alerta amarilla por lluvias en la mitad sur de la provincia y el norte de Alicante  

Una densa niebla cubre algunas zonas de la provincia de Valencia este sábado por la mañana. Este fenómeno se ha dejado notar en zonas más extensas que habitualmente, y bien entrada la mañana. Algunas de las áreas afectadas son la autovía A-3 cerca de la entrada a València, o en el entorno de Llíria, donde dificulta el tráfico por la escasa visibilidad.