La Aemet ha lanzado una alerta amarilla por lluvias en la mitad sur de la provincia y el norte de Alicante  

Una densa niebla cubre algunas zonas de la provincia de Valencia este sábado por la mañana. Este fenómeno se ha dejado notar en zonas más extensas que habitualmente, y bien entrada la mañana. Algunas de las áreas afectadas son la autovía A-3 cerca de la entrada a València, o en el entorno de Llíria, donde dificulta el tráfico por la escasa visibilidad.
Las alertas las emiten las diferentes comunidades autónomas u organismos competentes, y por un aviso amarillo no se suele enviar una alarma a la población, según el protocolo, se emiten alarmas en caso de avisos naranja o rojo.
