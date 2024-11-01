La AEMET ha activado muchos avisos para hoy, 5 de noviembre

Samuel Biener explica qué zonas de España preocupan. Un frente tormentoso dejará lluvias y tormentas intensas en varias comunidades en las próximas horas. Se producirán algunos fenómenos adversos. En las próximas horas el avance de un frente tormentoso dejará precipitaciones localmente fuertes en varias comunidades, activándose avisos naranjas. Además, se producirán otros fenómenos adversos.