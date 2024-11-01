La AEMET ha activado muchos avisos para hoy, 5 de noviembre

Samuel Biener explica qué zonas de España preocupan. Un frente tormentoso dejará lluvias y tormentas intensas en varias comunidades en las próximas horas. Se producirán algunos fenómenos adversos. En las próximas horas el avance de un frente tormentoso dejará precipitaciones localmente fuertes en varias comunidades, activándose avisos naranjas. Además, se producirán otros fenómenos adversos.
"Miércoles: avisos naranjas (peligro importante)
️Fuerte oleaje en Galicia; vientos muy intensos en la cordillera Cantábrica. Lluvias abundantes en el oeste gallego y norte de Extremadura.
️Oeste de Andalucía: lluvias y tormentas muy fuertes, con granizo y posibles tornados "
El aviso NARANJA no debería tener UN METRO DE AGUA en la ciudad, no corresponde de ahí lo de las alcantarillas
Más vale prevenir que curar, no creo que sea discutible esto viendo los episodios anteriores y que las inundaciones son lo que más muertos causa en España
Te estás liando. La AEMET no da alertas, AEMET da avisos (lo que digo yo) y quién da la ALERTA es protección civil y las autoridades.
Digo que con este aviso naranja visto lo visto la semana pasada se debe activar la ALERTA ROJA por parte de las autoridades.
Estamos diciendo lo mismo, pero hay que diferenciar alerta (autoridad) de aviso (aemet)
En cuanto a lo del alcantarillado, no creo que un vídeo diga mucho, pero el agua se desalojo muy rápido en cuando paró de llover fuerte así que tanto como colapsadas me parece exagerado.