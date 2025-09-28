La Aemet activa el aviso rojo este lunes en el litoral de València

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm."Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado.