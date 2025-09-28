edición general
La Aemet activa el aviso rojo este lunes en el litoral de València

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm."Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado.

6 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno *
Es un genocido climático
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Van a mandar o han mandado alertas al movil?
hdblue #5 hdblue *
Se que muchos no lo entendereis, pero ahora mismo estoy al borde de un ataque de ansiedad.

De todas maneras aclaración, la AEMET tiene activado el nivel NARANJA por lluvias, y la Generalitat el Rojo.


AEMET:
www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=hoy


Generaltitat:
www.112cv.gva.es/es/preemergencias-meteorologicas


EDIT: La AEMET TAMBIAN ACABA DE CAMBIAR A ROJO.
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Bueno, pues ya estamos en la misma situación de partida, que el 29-O del año pasado, para este 29-S.
lameiro #6 lameiro
¿Ya han suspendido las clases para mañana? ¿Han avisado que no se desplace la gente si no es absolutamente imprescindible? ¿Han tomado alguna medida?
#2 Jodere
Ya están todos los de la Generaltad Valenciana reservando habitaciones y comidas en el Ventorro. xD
