AEMET activa el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas el domingo en la costa norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (*Aemet) ha activado para este domingo el aviso naranja en el litoral norte de la provincia de Castelló ante el riesgo de fuertes precipitaciones y tormentas. Según la previsión, entre las 12:00 h y la medianoche se podrían acumular hasta 40 l/m² en solo una hora, con episodios que podrían ir acompañados de piedra de grandes dimensiones y de rachas de viento muy fuertes. [val]

pitercio #8 pitercio
Finde de potorro en el Ventorro.
vicus. #2 vicus.
Tranquilos que dará tiempo a comer.
zanguangaco #3 zanguangaco
A comer un arrocito a Castellón.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Llevamos con esta previsión varios días y las indicaciones de la Generalitat Valenciana son NINGUNA porque cae en fin de semana

Como el 29 de octubre, 1 de julio, hace 2 semanas... :roll:
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#4 Nada en el perfil de redes sociales de Mazón ni de la alcaldesa de Valencia, como cae fin de semana pues no espantemos la actividad económica como el 29 de octubre, 1 de julio, hace 2 semanas...
x.com/carlos_mazon_
x.com/mjosecatala
emmett_brown #10 emmett_brown
#6 No seré yo quien defienda a estos dos impresentables, pero:

1. Twitter no puede tomarse por un canal oficial de aviso a la población.
2. Ni el president ni la alcaldesa tienen la obligación de hacer estos anuncios.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 Tenemos alerta amarilla #4

Prueba con otro trolleo
emmett_brown #9 emmett_brown *
#7 Una alerta amarilla impide salir de viaje?

Me parece que los valencianos estáis hechos de cartón xD
emmett_brown #5 emmett_brown
Vaya, tenía pensado coger un alquiler vacacional en Castellón. Viendo el contenido que se mueve en redes, iremos a Valencia.
