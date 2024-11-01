AEMET activa el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas el domingo en la costa norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (*Aemet) ha activado para este domingo el aviso naranja en el litoral norte de la provincia de Castelló ante el riesgo de fuertes precipitaciones y tormentas. Según la previsión, entre las 12:00 h y la medianoche se podrían acumular hasta 40 l/m² en solo una hora, con episodios que podrían ir acompañados de piedra de grandes dimensiones y de rachas de viento muy fuertes. [val]