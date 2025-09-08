edición general
Adrián Barbón reclama en el acto de entrega de Medallas de Asturias que la financiación de las regiones no se base en "bandos"

El acto de entrega de medallas y distinciones resalta la cultura sidrera, la demolición de barreras para los discapacitados y la relevancia de la educación El presidente regional apuesta por una práctica del consenso en política, basada «no sólo en argumentar las razones propias», sino también en «escuchar» las ajenas

| etiquetas: adrián barbón , financiación de las regiones , deuda comunidades , psoe
Feindesland #3 Feindesland
Más que en bandos se basa en bandas.

Lenguaje inclusivo...

:-D
Mangione #4 Mangione
#3 :palm: Gracias por recordarnos que se puede caer en un patetismo aun mayor.
#1 Astur_
relacionada
Va subiendo el tono y revindicando en cada lugar que pisa
Mangione #2 Mangione
Madre mía hablando de bandos en 2025... Otro tontopollas como Page...
