Un adolescente muere tras inyectarse una mariposa muerta por un reto en Internet (ENG)

Hay un reto viral en las redes sociales muy popular en Sudamérica en el que los jóvenes se inyectan mariposas muertas. Esta extraña moda acabó siendo fatal para un chico de 14 años, que falleció tras pasar una semana en un hospital local.
Una embolia o reacción alérgica. Hay que ser cortito la verdad
The New York Post shared a quote from a doctor at the hospital he was admitted to, who suggested that he may have suffered from a blockage to a vessel known as an embolism. Doctors don’t know what was in the mixture or the size of it, making it difficult to determine the cause of death until a further autopsy. An allergic reaction could also be at play.
Me recuerda al que se comió un babosa y se quedó moñeco
www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/s4vqna/a_man_who_ate_a_garde
¿corre más que yo o se puede defender? ¿no? pues a pegarle un mordisco
Hasta después de muerto, y ya van unos lustros, sigue su teléfono que hecha humo.
En este tipo de casos de estupidez extrema, no siento la menor pena.