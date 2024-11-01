edición general
Un adolescente muere tras inyectarse una mariposa muerta por un reto en Internet (ENG)

Un adolescente muere tras inyectarse una mariposa muerta por un reto en Internet (ENG)

Hay un reto viral en las redes sociales muy popular en Sudamérica en el que los jóvenes se inyectan mariposas muertas. Esta extraña moda acabó siendo fatal para un chico de 14 años, que falleció tras pasar una semana en un hospital local.

Torrezzno #1 Torrezzno *
Como te inyectas una mariposa muerta?

Una embolia o reacción alérgica. Hay que ser cortito la verdad

The New York Post shared a quote from a doctor at the hospital he was admitted to, who suggested that he may have suffered from a blockage to a vessel known as an embolism. Doctors don’t know what was in the mixture or the size of it, making it difficult to determine the cause of death until a further autopsy. An allergic reaction could also be at play.

Me recuerda al que se comió un babosa y se quedó moñeco

www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/s4vqna/a_man_who_ate_a_garde
2 K 41
Dragstat #2 Dragstat
#1 "El niño mezcló una mariposa muerta con agua y utilizó una jeringuilla que más tarde fue encontrada en su habitación para inyectarse la mezcla en la pierna"
1 K 40
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 si, aun así no se como puede pasar por la aguja.
1 K 27
Garbns #6 Garbns
#3 Machacándola?
0 K 10
Garbns #4 Garbns *
#1 A ver, al que se comió una babosa hay que reconocer que hizo lo que muchos ancestros (sin descendencia la mayor parte) en su momento..

¿corre más que yo o se puede defender? ¿no? pues a pegarle un mordisco
0 K 10
angeloso #10 angeloso
#4 Un ancestro sin descendencia es un oxímoron.
1 K 19
Garbns #12 Garbns
#10 Algunos no tuvieron descendencia pero otros tuvieron más suerte al elegir lo que comían :-D
0 K 10
#13 guillersk
Pues esto debe ser un mecanismo de la naturaleza para eliminar a los más débiles
0 K 10
kinnikuman #7 kinnikuman
Nuevo reto viral: inyectarse adolescentes muertos por inyectarse mariposas muertas... :shit:
0 K 7
mosfet #9 mosfet
Los que me dan lástima son los padres.
0 K 7
karaskos #11 karaskos
Darwin es el tío con más curro del mundo.

Hasta después de muerto, y ya van unos lustros, sigue su teléfono que hecha humo.
0 K 7
woody_alien #14 woody_alien
#11 Charles murió, su antorcha la mantiene alzada Wendy Northcutt, creadora de los Darwin Awards.  media
0 K 11
#5 pozz
Selección natural en su máximo esplendor.

En este tipo de casos de estupidez extrema, no siento la menor pena.
0 K 6
#8 xazazu
Estos retos están muy bien porque aumentan el C.I. medio.
0 K 6

