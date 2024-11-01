edición general
La adolescencia no solo cambia a los hijos: también transforma a quienes los crían

La adolescencia de un hijo suele sentirse como una tormenta dentro del hogar: trastoca la rutina, pone a prueba las normas y genera tensiones. Lo que a menudo pasa desapercibido es que este fenómeno también afecta a padres y madres. Muchas familias notan que, al mismo ritmo que su hijo avanza hacia la independencia, los padres atraviesan su propia crisis paralela. A menudo, la pubertad y adolescencia coincide con la edad de 45 a 55 años de muchos padres: el período de la “mediana edad”, caracterizado por importantes cambios psicológicos.

| etiquetas: educación , jóvenes , adolescencia
sotillo #1 sotillo
Para algunos es solo un proceso evolutivo más
#2 A_S
Cuando son bebés, les miras y piensas "están para comérselos"
Cuando llegan a los 14, les miras y piensas "porqué no me lo habré comido"
