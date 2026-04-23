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La Administración Trump propone que Italia sustituya a Irán en el Mundial 2026
El Financial Times destapa la propuesta para repescar a Italia, que fue eliminada por Bosnia
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#4
Sergio_ftv
En un mundo normal los ee.uu. e israel estarían sancionados por genocidio, crímenes de guerras, terrorismo y agresiones ilegales a terceros países, por lo que el Mundial tendría que ser trasladado desde los ee.uu. a algún país en donde donde ser repete los derechos humanos básicos.
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#7
Pepis
*
#4
Si, pero en el que vivimos. este hombre es el actual ganador del “premio FIFA de la paz”
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#5
Otrebla8002
Estos deben de llevar meses comprando voluntades para que USA llegue como mínimo a semifinales.
Deben beber preparado ya hasta los resultados de sus partidos.
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#6
concentrado
Trump está legitimado para pedir eso, en su mundo ya es un alto cargo de la FIFA, con medalla y todo.
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#1
ipanies
Y Marruecos que sustituya a España en Eurovisión?!?!?! Eso no lo propone?!?! Pues vaya jefe del mundo más arbitrario
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#2
manzitor
Y por qué no Israel, o Hungría, o Corea del norte... o es que quiere aprovechar la cagada de León XIV para agasajar a Meloni...
www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles
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#8
Cometeunzullo
Y esto demuestra que el mundial de fútbol está amañado.
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#3
Pepis
*
Este hombre se está deteriorando rápidamente.
Hace unos meses hubiera subastado la plaza. Regalársela a Italia pudiendo sacar tajada de otro?. Te haces mayor Donald.
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Deben beber preparado ya hasta los resultados de sus partidos.
Hace unos meses hubiera subastado la plaza. Regalársela a Italia pudiendo sacar tajada de otro?. Te haces mayor Donald.