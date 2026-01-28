La administración Trump ha reescrito en secreto las normas de seguridad nuclear. [ENG]

La administración Trump ha revisado una serie de directivas sobre seguridad nuclear y las ha compartido con las empresas que está encargada de regular, sin poner las nuevas normas a disposición del público, según documentos obtenidos en exclusiva por NPR. [...] Los cambios se refieren a las órdenes departamentales, que dictan los requisitos para casi todos los aspectos del funcionamiento de los reactores, incluidos los sistemas de seguridad, la protección del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y las investigaciones de accidentes.