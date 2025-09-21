La administración Trump cancela el informe anual sobre el hambre tras implementar recortes históricos al programa de cupones de alimentos [ENG]

La administración Trump está poniendo fin al informe anual del gobierno federal sobre la inseguridad alimentaria en Estados Unidos, diciendo que se había vuelto “redundante, costoso y politizado” y señalando que “los estudios extraños no hacen más que sembrar el miedo”. La medida se produce después de que el presidente Donald Trump y el Congreso controlado por los republicanos aprobaran este año un amplio paquete de agenda interna que promulgará recortes masivos al programa de cupones de alimentos.