La administración Trump cancela el informe anual sobre el hambre tras implementar recortes históricos al programa de cupones de alimentos [ENG]

La administración Trump está poniendo fin al informe anual del gobierno federal sobre la inseguridad alimentaria en Estados Unidos, diciendo que se había vuelto “redundante, costoso y politizado” y señalando que “los estudios extraños no hacen más que sembrar el miedo”. La medida se produce después de que el presidente Donald Trump y el Congreso controlado por los republicanos aprobaran este año un amplio paquete de agenda interna que promulgará recortes masivos al programa de cupones de alimentos.

Tito_Keith #1 Tito_Keith
Lo que no se ve no existe
#6 Toponotomalasuerte
#1 es un crack!! Acaba co. El cambio climático dejando de recoger datos, con el hambre no leyendo los informes y con la pobreza echando a los indigentes con el ejército. Un puto crack!!!
themarquesito #9 themarquesito
#1 O en palabras de Homer Simpson, "si no lo veo, no es ilegal".
Pointman #2 Pointman
El control de la información es un elemento básico de un gobierno autoritario. Solo existe lo que diga el gran lider
mariKarmo #3 mariKarmo
Madre mía la derecha.............
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Estamos reviviendo en directo lo que pasó en Alemania en los años 30
#4 unocualquierax
Viendo lo que está pasando ahora en EEUU, voy comprendiendo como fue posible que Alemania acabara siendo como fue en los años 30.
Arzak_ #7 Arzak_
Si no está en los informes no existe, un plan maestro 8-D
Narmer #8 Narmer
Pues dejar pasar hambre a gente que está armada no me parece la mejor idea.

Alfred H Lewis decía aquello de que la diferencia entre la humanidad y la anarquía son 9 comidas.
