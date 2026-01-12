edición general
La Administración Trump aumenta la presión sobre el presidente de la Reserva Federal y le abre una investigación judicial |

El choque entre la Casa Blanca y la Reserva Federal -o lo que es lo mismo, entre Donald Trump y Jerome Powell- acaba de subir de tono. El banco central de Estados Unidos desvela que le han abierto una investigación a su máximo dirigente desde el Departamento de Justicia por despilfarro en unas obras y lo considera una amenaza por no cumplir con los deseos de Trump y no bajar más los tipos de interés. Las dos instituciones chocaron desde el primer día de este segundo mandato de Trump y la tensión ha ido en aumento hasta esta madrugada.

