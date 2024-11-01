·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13984
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
5729
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7302
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6290
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
6166
clics
A Menéame le hace falta un foro
más votadas
696
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
680
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
493
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
487
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
459
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
88
clics
La administración Trump anunciará una supuesta “solución al autismo” y culpará al uso de paracetamol en el embarazo
El mensaje se hará público en una conferencia de prensa en la Casa Blanca después de que el presidente de EEUU adelantara ayer que va a ser asombroso y que “hemos encontrado una solución al autismo"
|
etiquetas
:
trump
,
autismo
,
paracetamol
15
3
1
K
213
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
1
K
213
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
jacm
! Han averiguado a qué santo hay que rezarle !
Cuidado con las contraindicaciones. Si rezas al santo equivocado puedes quedarte embarazada.
3
K
41
#2
Pivorexico
*
´Que mierda les pasa a estos sociópatas con el autismos ?;
A que se debe ese empeño en relacionarlo con vacunas ,paracetamol o lo que se les ocurra en breve ?
1
K
25
#9
pitercio
#2
asocian las discapacidades que causa su endogamia y falta de educación normal al autismo, porque su prole es rara, como ellos.
Como el autismo no saben tampoco lo que es, les vale como trastorno misterioso y se inventan a continuación cualquier idiotez que justifique por qué son prácticamente subnormales y lo van a seguir siendo y cada vez más.
4
K
55
#20
R2dC
#9
porque su prole es rara
0
K
13
#16
Eukherio
*
#2
Saben que funcionó con las vacunas, acojonaron a muchos padres que prefirieron que sus niños se la jugasen con enfermedades prácticamente erradicadas, con lo que ahora aprovechan para vincularlo a lo que quieren demonizar. Aun se lee bastante en redes sociales eso de: "por lo menos no saldrá autista" cuando aparecen noticias sobre niños no vacunados muertos por sarampión y otras.
1
K
28
#18
themarquesito
#16
Al cabo de unos años se inventarán cualquier otra cosa sobre el autismo
0
K
20
#26
Lenari
*
#16
Igual no es tan simple el asunto.
Hay un estudio de hace dos décadas que encontró un incremento importante en el autismo cuando el malestar posterior a las vacunas del sarampión era tratada con paracetamol, que sin embargo no se producía en los casos donde fue tratada con ibuprofeno.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18445737/
El link al estudio es del twitter de Kennedy JR, por cierto, y por las razones que fuera, no se siguió investigando. Igual va por ahí el tema y han replicado el…
» ver todo el comentario
0
K
8
#6
alfema
Me pregunto qué tomaría la madre de Trump cuando estaba embarazada de él para que le saliera un hijo así.
1
K
21
#21
R2dC
#6
Se lavaba los dientes con uranio y tomaba cocaína para los nervios.
0
K
13
#13
MoñecoTeDrapo
www.agenciasinc.es/Noticias/El-consumo-de-paracetamol-en-el-embarazo-n
1
K
19
#7
rob
Pronto bombardearán lanchas llenas de paracetamol.
0
K
14
#22
R2dC
#7
Pues el día que les hagan un test de drogas a los peces que vivan cerca de barcelona, ya flipan.
0
K
13
#25
makinavaja
*
Es que, además del nobel de la paz, quiere optar al nobel de medicina!!!
0
K
13
#5
Urasandi
Lo de SuoperCheeto no se cura ni con paracetamol.
0
K
12
#23
Arzak_
La administración Trump anunciará una supuesta “solución al autismo” y culpará al uso de paracetamol en el embarazo y propone mejor el uso del fentanilo
0
K
11
#24
Abril_2025
Lo más sorprendente es que consideren que hay una "epidemia de autismo" en EEUU.
Están diciendo que el amor entre primos y hermanos está en auge en EEUU.
0
K
11
#11
D303
#10
Sí. Por eso creo firmemente que la endogamia produce autismo y estupidez.
0
K
10
#12
Catacroc
#11
Claro, ahora que te hemos descubierto que vas a decir? Venga, vuelvete a tu farmacia.
0
K
11
#14
D303
#12
Madre mía intenta descubrir el parentesco entre tus padres yo opino que primos hermanos.
0
K
10
#17
R2dC
#11
Ey! Un respeto a froilan y el emérito.
1
K
23
#19
D303
#17
Perdón!!!
0
K
10
#1
Catacroc
Esto hace muchos años que se sabe, pero hasta ahora ningun gobierno ha tenido el suficiente valor de levantar la voz contra el poderoso lobby farmaceutico que nos tiene sometidos al paracetamol.
3
K
-15
#4
D303
#1
El autismo es una enfermedad genética así que el misticismo de las vacunas o el paracetamol es mentira.
El paracetamol no es bueno en el embarazo, ni fuera de el, porque es una bomba de relojería para el hígado en dosis altas.
2
K
31
#10
Catacroc
#8
A bueno, entonces cambio el argumento: El gobierno de Naranjito, a las ordenes de las poderosas farmaceuticas, quiere lograr que se prohiba el paracetamol, junto con socios como
#4
que se nota que trabaja a sueldo de los lobbys.
1
K
1
#8
Gry
#1
La patente del paracetamol hace ya mucho que expiró, por eso tenemos genéricos, la industria farmacéutica pagaría billones si lo prohíben y lo sustituyen por algo sobre lo que todavía tengan derechos.
7
K
88
#15
Alcalino
#8
creo que has dado en el clavo
1
K
22
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuidado con las contraindicaciones. Si rezas al santo equivocado puedes quedarte embarazada.
A que se debe ese empeño en relacionarlo con vacunas ,paracetamol o lo que se les ocurra en breve ?
Como el autismo no saben tampoco lo que es, les vale como trastorno misterioso y se inventan a continuación cualquier idiotez que justifique por qué son prácticamente subnormales y lo van a seguir siendo y cada vez más.
Hay un estudio de hace dos décadas que encontró un incremento importante en el autismo cuando el malestar posterior a las vacunas del sarampión era tratada con paracetamol, que sin embargo no se producía en los casos donde fue tratada con ibuprofeno.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18445737/
El link al estudio es del twitter de Kennedy JR, por cierto, y por las razones que fuera, no se siguió investigando. Igual va por ahí el tema y han replicado el… » ver todo el comentario
Están diciendo que el amor entre primos y hermanos está en auge en EEUU.
El paracetamol no es bueno en el embarazo, ni fuera de el, porque es una bomba de relojería para el hígado en dosis altas.