Adiós Spotify: cómo levantar un stack de música autoalojado con Navidrome, Lidarr y Docker [ENG]

La crítica hacia las plataformas de streaming musical como Spotify no es nueva. Frente a este escenario, algunos profesionales de sistemas y entusiastas del software libre han tomado otro camino: autoalojar su propia plataforma de música, con herramientas abiertas, contenedores y despliegues seguros. Uno de esos proyectos es el de James Ambrose, desarrollador que documentó cómo sustituyó Spotify con un stack autoalojado basado en Navidrome y Lidarr, desplegado sobre Docker y accesible de forma segura vía Tunnel.

Khadgar #1 Khadgar
Fascinante, pero esto es como decir que una cocina es la alternativa a McDonalds. Lo que da valor es a Spotify es el catálogo, no el software en sí. Si tuviera el catálogo no necesitaría montar nada, con copiar varios gigas de música en mi móvil me sobraría y bastaría.
Mistwatch #2 Mistwatch
#1 Te tocaría bajar los emepetreses del Emule, como si estuviéramos en 2003. :-/
Fisionboy #3 Fisionboy
#1 Creo que el proyecto incluye también eso. Un gestor de descargas (Lidarr) que añade a tu biblioteca (en propiedad) cualquier cosa que no tengas. Y para que no ocupe espacio en tu móvil, te lo descarga en un ordenador tuyo (que podría ser quizá incluso una raspy) y lo tienes accesible igualmente vía streaming.

Así que el catálogo se iría formando solo conforme lo vas pidiendo. (Que igual me equivoco, eh?)
Aguarrás #4 Aguarrás
#1 Eso mismo me pasa a mí.
Encantado de mandarles al guano. Pero el hecho de que me ofrezcan playlists que ya están hechas, me sugieran bandas similares etc me ha descubierto maravillas. Y no tengo que "Descargar-probar- y borrar o guardarla si es buena".
