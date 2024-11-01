edición general
11 meneos
87 clics
Adiós a los radiadores: el invento que viene de Italia y que necesita una simple capa de pintura y una toma de corriente

Adiós a los radiadores: el invento que viene de Italia y que necesita una simple capa de pintura y una toma de corriente

Se trata de una pintura de grafeno que, en teoría, transforma cualquier superficie en un panel radiante infrarrojo. Ha sido diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología. El Instituto Italiano de Tecnología ha desarrollado una pintura de grafeno que, en teoría, permitiría convertir cualquier superficie en un panel radiante infrarrojo, sin la necesidad de componentes mecánicos, instalaciones complicadas y sin apenas mantenimiento necesario.

| etiquetas: pintura , grafeno , toma , de corriente , panel radiante
9 2 2 K 94 tecnología
7 comentarios
9 2 2 K 94 tecnología
#1 doppel
Y cuánto cuesta?
3 K 54
Lutin #3 Lutin
#1 Un ojo de la cara.
0 K 8
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
Se dispone de un proceso sostenible y respetuoso con el medio ambiente para producir grandes cantidades de grafeno a precios razonables, como para porder decir "adiós a los radiadores" ?

Como añadido a #1...
0 K 7
Paltus #2 Paltus
Una resistencia es una instalación tremendamente complicada
1 K 21
Imag0 #6 Imag0
El color del grafeno
0 K 12
Black_Txipiron #5 Black_Txipiron
No se Rick.. demasiado bonito, y va a gastar muy poco. :troll:
0 K 10
#7 jjmf *
Para probarlo han pintado un radiador y lo han conectado a una toma de corriente. :troll:
0 K 7

menéame