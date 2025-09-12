Adiós a la privacidad: ¿a dónde van los datos que recopila tu coche?

Un estudio de la Fundación Mozilla publicado en 2023 que analizó la política de privacidad de más de veinte marcas concluyó que los coches son los productos tecnológicos que más invaden la vida privada de sus usuarios. ¡Más incluso que las aplicaciones de citas! La investigación desvelaba también que muchas marcas recogen información de geolocalización permanente, conversaciones mantenidas a través de sistemas de manos libres, historiales de navegación en pantallas táctiles y hasta patrones de uso de los cinturones de seguridad.